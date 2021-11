Geen kerst op Middachten

DESTEEG -N De organisatie van de kerstopenstelling op landgoed Middachten heeft het moeilijke besluit moeten nemen, om ook dit jaar dit bijzondere evenement te annuleren. Wederom is het coronavirus de grote spelbreker. Hiermee wordt de jaarlijkse traditie van Kerst op landgoed Middachten helaas voor de tweede maal onderbroken.De afgelopen weken was er nog de hoop om dit jaar Kerst op landgoed Middachten te kunnen organiseren, zij het in aangepaste vorm. Tot voor kort zou dit evenement nog zijn doorgegaan als ‘doorstroomevenement’. Helaas heeft Middachten door het oplopend aantal besmettingen en de daardoor recent aangescherpte coronamaatregelen, nu toch moeten besluiten om de organisatie van ‘Kerst op landgoed Middachten’ voor dit jaar stop te zetten.

“Het is onder de huidige omstandigheden niet verantwoord om met de voorbereidingen door te gaan. Spijtig genoeg betekent dit dat de bezoekers in december niet kunnen genieten van de geurende kerstbomen, bloemdecoraties, knapperende haardvuren, de gezellige kerstmarkt en live muziek.”