Gebruik van lachgas in het openbaar niet langer toegestaan in Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – Het college van de gemeente Bronckhorst heeft voorstellen gedaan voor aanpassingen op de Algemene Plaatselijke Verordening. In deze APV staan gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

De huidige APV van Bronckhorst stamt uit 2016 en burgemeester en wethouders besloten de raad voor te stellen deze op enkele onderdelen te actualiseren. Zo ligt er het voorstel om een artikel toe te voegen om het oneigenlijk gebruik van lachgas en soortgelijke middelen op de openbare weg tegen te gaan. Het oneigenlijk gebruik van lachgas onder jongeren komt steeds vaker voor, vormt gezondheidsrisico’s en veroorzaakt hinder en overlast. Met dit verbod voeren b en w een motie van de gemeenteraad uit.

In de verordening staan eveneens regels voor het organiseren van evenementen en activiteiten. De voorwaarden voor vergunningsvrije evenementen waren in een aparte beleidsregel opgenomen en nog niet in de APV. Dat is met het voorstel straks wel het geval. Voor kleinschalige activiteiten, waarvan niet te verwachten is dat er overlast voor de omgeving komt, is geen vergunning nodig mits de organisator aan een aantal algemene voorwaarden in de APV voldoet.

Verder is het voorstel een artikel op te nemen dat het in Bronckhorst verboden is om uitingen te dragen van verboden organisaties. Het gaat om uitingen van onder andere een aantal motorclubs waarvan leden betrokken zijn bij criminele activiteiten. Het dragen van dergelijke uitingen tast de veiligheid aan.

Verder blijven voor carbidschieten nog dezelfde regels gelden als afgelopen jaar. Voor carbidschieten geldt in Bronckhorst een meldingsplicht en de afsteektijden liggen op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Als de coronamaatregelen daartoe aanleiding geven, worden deze regels op in 2022 opnieuw bekeken.

De APV is te vinden op www.bronckhorst.nl. De gemeenteraad beslist op 25 november over dit voorstel.