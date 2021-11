Gebouwen in de regio kleuren oranje

BRUMMEN -Gemeenten rondom de IJssel kleuren van 25 november tot en met 10 december oranje in het kader van ‘Orange the World’, de wereldwijde campagne van de Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen te stoppen. Ook Landgoed Reuversweerd in Brummen wordt in die periode in het oranje uitgelicht.

Meer dan 100 landen doen mee aan de campagne, waarbij sinds 2014 het oranje uitlichten van een gebouw een vast onderdeel is. In Nederland doen meer dan 190 gemeenten mee. “Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Dit varieert van seksuele intimidatie tot verkrachting, van huiselijk geweld tot gedwongen huwelijken en genitale verminking”, vertellen Jokelien Homans en Rudie van den Berg van Soroptimistclub Zutphen. “In Nederland heeft zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. Het komt voor in alle lagen van de bevolking en er rust nog steeds een taboe op, omdat het gepaard gaat met angst en schaamte.”

Schaduwpandemie

Om hier aandacht voor te vragen start op 25 november de door de Verenigde Naties geïnitieerde Internationale campagne tegen Geweld tegen vrouwen. Orange the World eindigt op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten. “Deze campagne is in de huidige coronacrisis harder nodig dan ooit”, benadrukt Jokelien. “Door de thuisquarantaines kunnen de spanningen hoog oplopen, met een wereldwijde stijging van huiselijk geweld tot gevolg. Er wordt zelfs gesproken van een ‘schaduwpandemie’.”

Creatieve ideeën

In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs. “Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren. Wij zijn dan ook vol energie aan de slag gegaan om Orange the World dit jaar in onze regio vorm te geven.” Het resultaat is dat in de actieperiode in de omgeving van Zutphen enkele gebouwen oranje kleuren: in ieder geval de Pancratiuskerk in Brummen en de fontein in Eerbeek, landgoed Reuversweerd en de weg naar het pontje in Bronkhorst in Brummen en er lopen nog aanvragen bij gemeente Zutphen en Voorst.

Graffiti on the floor

“Ook graffiti is onderdeel van de campagne, waarbij het doel is om zo veel mogelijk mensen te bereiken met de boodschap dat zij echt wat kunnen betekenen voor een ander, door onveilige situaties te melden! Met behulp van sjablonen en bus oranje krijtverf, maken we overal op straat het ‘meld geweld logo’. De krijtverf is niet milieubelastend, verdwijnt vanzelf na enkele weken, en het aanbrengen ervan is niet strafbaar. Dit doen we rondom eerder genoemde gebouwen, maar ook bij huisartsenpraktijken en apotheken op de stoepen: het moet duidelijk zijn dat je geweld kunt melden”, aldus Rudie van den Berg.

Preventie

Dit jaar staat de campagne voor Nederland in het teken van preventie. Bij de aanpak van geweld ligt meestal de nadruk op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar er moet ook gekeken worden naar preventie en investeren in het voorkomen van geweld.

Daar kan iedereen aan bijdragen: individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is dat niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook mannen en jongens hierbij betrokken worden en zich uitspreken. Want iedereen kan helpen geweld te voorkomen.

De oproep is dit jaar dan ook dat je onderdeel van de oplossing kan zijn door medestander in de strijd tegen geweld te worden. Dit kan door de #medestanderpledge te ondertekenen op orangetheworld.nl waar ook meer informatie te vinden is over de campagne.

Foto: FC Meijer