Full Circle in de Vroolijke Frans

BRUMMEN – Zondag 21 november speelt coverband Full Circle bij de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). De band bestaat uit ervaren muzikanten en zangers, die een repertoire brengen van West-Coast Music en Country Rock. Denk aan nummers van bijvoorbeeld The Eagles, CSNY, Flying Burrito Brothers, The Band, CCR en Poco. Het optreden begint om 14.30 uur, de entree is gratis.

www.devroolijkefrans.nl