Francine Postma komt naar Brummen

BRUMMEN – Schrijver en journalist Francine Postma komt woensdag 10 november naar de bibliotheek in Brummen. Ze vertelt over haar onlangs verschenen boek ‘Onderweg …’, dat gaat over de pelgrimstocht die ze wandelde van Zweden naar Noorwegen.

Toen Francine Postma merkte dat ze uitgeput was en stiekem genoeg had van het drukke gezinsleven, ging ze niet bij de pakken neerzitten, maar op pad. Francine liep vijf weken lang een pelgrimstocht in Noord-Europa en legde 580 kilometer af in Zweden en Noorwegen. Onderweg ontmoette ze inspirerende mensen, maar kwam ze ook zichzelf tegen. Ze schreef een boek over haar ervaringen en gunt de lezer een kijkje in haar dagboek. Haar verhalen vulde ze aan met prachtige foto’s, beschrijvingen van wandeletappes en praktische tips.

Hierover komt zij woensdag 10 november vertellen in de bibliotheek in Brummen. De lezing begint om 20.00 uur. Aanmelden kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.