Francie Jansen 25 jaar bij RK Doesburg

DOESBURG – Al 25 jaar is Francie Jansen – Wieggers als parochiemedewerker betrokken bij de RK gemeenschap Doesburg-Angerlo. Op zondag 21 november is er om 10.30 uur een dankviering, met aansluitend een receptie, beide in de locatiekerk aan de Juliana van Stolberglaan 3 in Doesburg.

Sinds 1995 heeft Francie Jansen-Wieggers een benoeming als parochiemedewerker binnen de RK kerklocatie Doesburg-Angerlo. In die 25 jaar heeft Francie diverse taken uitgevoerd en tot vandaag is zij nog steeds actief. Na haar opleiding heeft zij in de kerkgemeenschap Doesburg-Angerlo het ouderenproject op poten gezet. Deze jaarlijkse feestdag op de naamdag van St. Martinus is voor ouderen van 75 jaar en ouder. Deze dag wordt traditioneel afgesloten met een boerenkoolmaaltijd. Ook neemt Francie deel aan de uitvaartgroep, waarbij zij regelmatig voorgaat bij uitvaarten. In die 25 jaar heeft Francie diverse pastores meegemaakt, maar Francie was en is de vaste waarde in de RK-gemeenschap Doesburg-Angerlo.