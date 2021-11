Fora raad Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt donderdag 4 november bijeen voor een forumvergadering. Op de agenda staan dertien onderwerpen, waaronder de Regionale Energiestrategie, de routekaart wonen, het uitnodigingskader zon en wind en een beleidsplan voor schuldhulpverlening. Dit forum is bedoeld als voorbereiding op de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 18 november. Dit is ook het moment voor inwoners om in te spreken over onderwerpen die al dan niet op de agenda staan. De fora beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in het Brummens gemeentehuis. De publieke tribune is nog niet geopend en daarom zijn de vergaderingen live te volgen via RTV Veluwezoom, www.voorstveluwezoom.nl.