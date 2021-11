Foi,foi: Opa in de zörgen

Derk was de trotse opa van un kleinkind. Hee was d’r bar gek mee. Umdat de dochter körtbie wonen ging hee oaverdag nog wel is bie zien dochter an um met zien kleinkind te speulen. Hee was toch zo gek met zien kleinzoon. Kleine Robbie vond dit wel mooi. Hee wis ut al krek: as Opa kwam, moch hee uut de box. Maar soms kan ut ok wel is verkeerd goan met die opa’s. Foi, foi ut is mien wat, wat Derk is oaverkommen.

Op un dag was Derk ok weer bie zien dochter. Hee was druk met zien kleinkind an ut speulen. Wat had ut kind un plezier um de gekkigheid van opa. Hee wist krek hoe hee ut kind an ut lachen mos kriegen. Noe ok weer. De kleinen had van iemand un leuk kleurig poppetjen ekregen. Ut poppetjen had inplaatse van voeten un zuugnappe. De poppe kon deurumme argens op eklemp wörden.

Ut kind kreeg ut poppetje in de handen. Opa kwam op un idee en zetten al speulende de poppe op zien gladde veurheuf. Ut wol doar prima blieven zitten. Ut kind vond dat natuurlijk bar mooi. Ut was dan ok wel un komisch gezichte um Opa te zien met de bungelende pop op zien veurkop. Umdat ut kind dat zo mooi vond liep Derk hier nog un tiedjen mee rond. Noe worden ut toch wel tied dat ut poppetjen van de kop ging. Hee dach dat ut zo veurmekare was, maar doar had hee zich knap in vergist. Derk schrok zich un bult toen hee marken dat ut afhalen van ut ding grote problemen gaf. Hee kon trekken en dreeien wat hee wol maar ut ding bleef op zien plaatse. Wel begon um de kop verrek zeer te doen. Verduld doar zat hee noe met zo’n gek ding op de kop, want noe te doen?

Zien vrouw zag dat en zei: “Zeg Derk wat doe ie noe toch. Wil dat ding er niet af? Kom maar hier ik zal ut wel effen doen.” Dit was gemakkelijker ezeg dan edoan. Zee prutsen en prutsen maar ut ding bleef op de kop zitten en Derk maar rèren dat ut zo zeer deed. Hee kreeg d’r in gevulige kop van.

De dochter kwam d’r ok bie en die gaf heur vader de road in de keuken ut is te proberen met water en zepe. Verduld dat was un goed idee van heur. Noa wat gemier en gesmeer lukken ut opa en oma um de zuugnappe van die rotpoppe van de kop te kriegen. Derk was ut rotding kwiet maar had un beste rooie plekke op ut veurheuf oaver ehollen. Hoewel de situatie gien reden was umme te lachen, mossen moeder en dochter toch bar lachen hoe Derk d’r noe bie liep, ut was gien gezichte. Ut slimste was nog wel dat hee de volgende dag un feesien had. Hoe mos hee dat noe uutleggen? Derk hef van alle smoesjes verteld, oaver vallen en zo maar de woare gebeurtenis dorst hee niet te vertellen umdat hee bange was dat ze um zollen uutlachen. Hee hef zien verhaal vake motten vertellen want eerst worden de plekke rood en later gruun en blauw. De dochter hef de poppe maar op eborgen veurdat d’r nog meer slachtoffers zollen vallen.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Wèès niet bange um grote stappen te nemmen