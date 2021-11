Foi,foi: De rotdeure

Heel wat mensen leggen graag un kaartjen. Ut is ook un leuk tiedverdrief. Gezellig en ie kunt meestal nog wat bieproaten. Soms kan ut wel is late wörden as ut spannend is. En a’j dan thuus komp en ie d’r niet in kunt, dan he’j de pest d’r wel flink in. Dat oaverkwam un echtpaar uut disse streek. Hellig dat hee was! En noe nog as hee d’r over proat.

Anne en Jan waren kaarten ewes bie Truus en Willem. Ut was weer bar gezellig ewes met un borreltje d’r bie. De tied was wat uut de hand elopen. Knap late. Thuus an ekommen wol Anne de deure lös doen. Zee kon de sleutel wel umme dreeien, maar de deure wol niet lös. Jan snappen d’r niks van en zei hellig: “Loat mien ut maar effen doen. Dat mot toch zo kunnen.” Ok Jan kon de sleutel wel ummedreeien in ut slot maar de deure wol niet lös. Doar stonden ze noe met de gebakken peren um één uur in de nacht. Achterumme kon ok niet, want die deur zat binnen op de krabbe. Wat noe te doen? Anne wist road. Ze zei: “Weet ie wat? Wiele goat rap weerumme noa Truus en Willem. Die bint nog wel op en dan goaw doar mar sloapen. Margen ziew wel weer.” Nee doar wol Jan niks van weten. Hee wol per se in zien eigen berre sloapen. Toch kreeg Anne heur zin en ze gingen weer terugge. Maar Willem zei meteen: “A’j de sleutel umme kunt dreeien dan mo’j d’r toch ok in kunnen wat is dat noe. Dat is toch al te gek. Ik goa wel effen mee.”

De keerls zochen wat gereedschap bie mekare en gingen weer terugge. Ok Willem hevig dreeien met de sleutel en drukken en schoeven tegen de deure, maar gien beweging in te kriegen, hee was en bleef potdichte. Ze wollen toch in huus en bekeken woar ze ut beste konden inbrèken. De keuze viel op ut doucheraam. Hier gingen ze mee aan ut slopen. Ut mos ok nog zachies gebeuren, anders menen de beuren dat d’r inbrekers waren. Ut was un hele klus, want Jan was bange veur inbrèkers en had alles heel goed beveiligd. Wat bint ze doar nog un tied mee bezig ewes! Maar ja ut lukken toch. Wat un gedonder was dat toch. Jan en Willem kregen ut raam d’r uut en toen konden ze eindelijk noa un uurtje gemartel noa binnen toe. Direct liep Jan noa beneden toe um te zien wat d’r noe was met die rotdeure. De man zag al gauw wat d’r an de hand was. Ze hadden un grote hond um te logeren. Een van de kinderen wol dat graag. De hond had oaveral an zitten te snuffelen en had bie de deure met de onderste veiligheidskrappe zitten speulen. Hierdeur was de deure op slot egoan. Allemoal gingen ze noa binnen en heb samen nog effen koffie edronken. Wat later gingen ze eindelijk ieder noa hun eigen berre. Ze heb heerlijk esloapen. En de hond, die kreeg wat moppers en mos de rest van de logeertied in ut achterhuus deurbrengen. Ze vonden ut risico te groot.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Hoe goed ie oe vuult bepaal ie zelf