Foi, Foi: De zwoare fietse

In ut zwembad keek Rob noa ut zwemmen van zien dochter. Ut deerntjen wördt met de wèke bèter in vorm. Doar had hee merakels veul schik van. Dat kon nog best wat wörden.

Rob nam ut deerntjen mee noa huus. De volgende margen wol de dochter de fietse pakken. Gien fietse te bekennen. Oaveral ekeken maar gien fietse in of um ut huus. Ze zei meteen in paniek: “Mien fietse is ejat. Pa mien fietse is vot. Wat vervelend noe toch. Ut was nog un beste fietse en noe foetsie. Ik mot d’r weer ene kopen want ik mot d’r ok mee noa schole.”

Rob mopperen en drammen. Wat un vervelend gedoe noe toch. Hee nam d’r gien genoegen mee. Hee lichen de politie in en streupen heel Zutphen af of de fietse doar argens kon stoan.

Toen schoat um inens wat in gedachten. Ut gebeurt zo vake dat jongeluu die arg verlègen bint um un fietse die jat umdat ze nog met de trein mee mot. Ze nuump dat gewoon ‘effen un fietse lenen’. Rob bedach dat dit bie zien dochter ok wel is ut geval kon wèzen. De volgende dag noa ut station in Zutphen. Hee hoeven maar effen te kieken en ja heur, doar zag hee al de bekende blauwe fietse van zien dochter stoan. De fietse zat gewoon op slot. De ‘jatters’ hadden de fietse gewoon op slot edoan zodat ze die weer mee konden nemmen. Doar zol hee toch wel effen un stöksien veur stèken. Hee warken op un kantoor niet zo varre van ut station. “Ik mot um noe wel meenemmen, want wie weet komp ze zo met de trein mee en dan bin wie de fietse helemoal kwiet. Ik mot um maar meenemmen noa ut kantoor en dan zie ik wel varder.”

Rob de fietse op de nekke en doar sjouwen hee met ut ding deur Zutphen hen. Sommigen keken um nog noa en dachen: dat is zeker niet pluus. Zol die keerl soms un fietse an ut jatten wèzen? Ze durven ut niet te zeggen anders hadden ze ut wel edoan. Tegenwoordig mo’j donders oppassen wa’j zek.

Rob zweten mien toch toen met de fietse bie ut kantoor kwam, maar hee had genog verdiend: ut ding was terechte. ’s Oavonds met de fietse noa huus toe. Hee meteen d’r mee an ut wark um ut slot van de fietse te slopen, want de sleutel was vot. Hee ging d’r mee an ut slopen. Wel un wark. De dochter kon weer fietsen. Un ander slot had hee nog wel in de schuure dus alles was weer veur mekaar. Wat zol de dochter blie wèzen. Toen zee un uurtje later thuus kwam was zee inderdoad arg blie, maar mos töt heur schande wat bekennen…..

Zee had inens bedach dat ze de fietse zundags zelf bie ut station had loaten stoan. Doar had zee niet meer aan edach toen vader Rob heur zundagoavond kwam ophalen. O, wat stom van heur. Rob de pest d’r in. Hee had heel Zutphen af ezoch, politie ebeld, fietse van station op de nekke ehad, mee noa huus enommen en nog ut goeie slot deur ezaag. Allemoal veur niks… Hee nösteren en was eerst niks best te passe. Toen de dochter um beloaven via un relatie un kaartjen veur de voetbal te regelen was ut leed snel elejen.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Ut slimste van warken is da’j wat doen mot