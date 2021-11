Foi, foi: Belastingcontrole

Keerls van de belasting kom ie oaveral tegen. A’j zelfstandige ondernemmer bint, dan komt ze van tied tot tied controleren of ie de zaak niet bedondert. Ze goat d’r al vanuut dat d’r wat te halen völt. Ok op ut boerenbedrief komt ze. Mo’j is heuren wat ik heb eheurd van un paar boeren in un darp kort bie de Iessel…

Bie boer Willem kwamen ze ok geregeld in de boeken snuffelen. Meestal vonden ze wel iets dat volgens hun niet goed in orde was. Meestal flauwekul, maar ja, un ambtenaar is un ambtenaar. Willem was un klein boertjen. De controleur kwam wel wat ongelegen, want de boer had nog heel wat andere dingen te doen die hartstikke neudig mos gebeuren. Maar dat vond de ambtenaar niet arg. Hee kon zich prima allene redden. Toen Willem um twaalf uur thuus kwam zat de ambtenaar nog steeds in de papieren te wruuten. Ut zweit liep um langs ut gezichte hen. “Hier kan ik niet uitkomen”, zei de man. “Nee ik ook niet”, zei de boer. “Ik kon er ok niks mee beginnen.”

Willem dach de man te pakken hebben, maar kwam van de kolde karmse thuus. Later kreeg hee de blauwe brief in de busse en ut was un beste anslag. Doar sloeg hee bienoa van onderste boaven. Maar hee kon niet bewiezen dat ut niet goed was. Hee had immers de pruttel niet goed op orde…

Bie boer Gaart kwam ok de controleur. Ok daor wörden alles van A tot Z noa ekeken of d’r nog wat extra te halen viel veur de belasting. En ja heur, de man vond wat. Hee vond ut raar dat d’r veul kippenvoer was ekoch en weinig eier verkocht. “U betrok kippenvoer van de molenaar voor een flink aantal kippen, dat zag ik door de rekeningen, maar u leverde weinig eieren af aan de eierhandelaar. Hoe komt dat?”

“Och de kippen waren lange tied in de ruu en dan leg ze gien eieren wist ie dat niet? Maar noe heb ik al un tied gien kippen meer.” De ambtenaar snappen d’r niks van, vertrok, maar d’r kwam wel un beste blauwe brief.

Ok bie boer Bart kwam de controleur op bezoek. Ok hier weer in de boekholding snuffelen en nog is snuffelen. Rekeningen noakieken en beloeren en mar vargelieken of d’r nog iets scheef zat. Verduld doar had de belastingman wat ontdekt.

Ut viel de man op dat hee verschillende keren zag dat d’r geld was betaald an un stierenholder veur ut dekken van de koeien. “Dat is toch wel heel veel geld wat je daaraan hebt uitgegeven, gezien het aantal koeien dat je bezit”, zei hee. Tja, dat kon de boer ok niet ontkennen, maar wol ok niet zeggen dat hee eigenlijk meer pinken had dan hee op egeven had. Maar hee had zien antwoord zoals altied al kloar. Hee vroeg an de belastingcontroleur: “Bin ie ok etrouwd?” De man zei: “Jazeker, maar waarom vraagt u dat?” Bart zei met un kwinkslag: “Dan zal meneer ok wel weten dat niet ieder schot raak is….!”

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

Met de zunne in oe hart go’j vanzelf stralen