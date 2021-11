Expositie in Laag -Keppel

LAAG-KEPPEL – Kunst of Art houdt van 18 november tot en met 30 december een expositie van drie kunstenaars in het kerkje in Laag-Keppel. Het nieuwe werk van Krin Rinsema en Ron van der Werf is rustig doch intens. Deze kunstwerken worden gecombineerd met de nieuwe glaskunstobjecten van Richard Price. De expositie is te bezoeken van donderdag tot en met zaterdag.

Het werk van Krin Rinsema gaat over emoties. Rinsema drukt zich het beste uit in zwart, houtskool heeft haar voorkeur. Het werk van Ron van der Werf is opgebouwd uit verschillende lagen. Zo kan de toeschouwer zelf de ontwikkeling van ieder werk bestuderen. Hij gebruikt daarbij het liefst aardse kleuren. De glasobjecten van de van oorsprong Britse glaskunstenaar Richard Price daarentegen zijn kleurrijk. Hij werkt zowel met gesmolten als met geblazen glas. Price werkt autonoom en voert vele opdrachten uit voor kunstenaars in binnen- en buitenland.