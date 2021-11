Expositie in de Paperclip

VELP – In de lichtstraat van ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp is een nieuwe expositie te zien van Aggie Heezen Witte. Zij volgde onder andere teken- en schilderlessen bij Creso in Velp en is al vele jaren lid van kunstgroep KWA in Schaarsbergen. Bij Creso kreeg zij een gedegen klassieke opleiding met aandacht voor perspectief, vorm, lichtval en techniek. Later lokte meer vrije expressie. Zo kwam Aggie in aanraking met de KWA, een groep voor vrijetijdskunstenaars. Haar schilderijen zijn heel divers. Aggie schildert wat ze interessant vindt en geeft daar haar eigen impressie aan. De natuur en het landschap zijn haar grootste inspiratiebrond. De expositie is geopend tijdens reguliere openingstijden van maandag tot en met vrijdag, van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De Paperclip is te vinden aan de Eiberstraat 16 in Velp.