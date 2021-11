Erelid bij Eendracht

EERBEEK – Onlangs werd erelid Gerrit Willems van muziekvereniging Eendracht in Eerbeek gehuldigd voor zijn 60-jarige muzikale loopbaan. Vele jaren geleden startte Gerrit als trompettist bij de drumfanfare van Eendracht. Hij was enkele jaren bestuurslid en toonde zich één van de drijvende krachten achter wat later het Lego-orkest werd en nu het Eendracht Ensemble is geworden. Samen met zijn vrouw Janny, dochter Yvonne en schoonzoon Jaap is Gerrit Willems ook met zijn Drukkerij Willems van onschatbare waarde voor de muziekvereniging. Het drukwerk is altijd van zeer hoge kwaliteit en vormt een waardevol visitekaartje voor de muziekvereniging.