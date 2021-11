Energie Coöperatie Loenen zoekt vrijwilligers

LOENEN – Energie Coöperatie Loenen (ECL) zoekt vrijwilligers die hun kennis en ervaring willen inzetten om inwoners te helpen bij het besparen van energie. Het gaat om mensen die met een warmtecamera op pad willen gaan.

ECL biedt de inwoners van Loenen de komende winter de mogelijkheid om met behulp van een warmtebeeldcamera een energiescan van hun woning te maken. Hierop is goed te zien waar het best kan worden begonnen met isolatie, de vloer, de muur of juist het dak. Na de energiescan krijgen bewoners advies over hoe zij het snelste en beste hun huis kunnen verduurzamen.

Om zo veel mogelijk woningen te scannen en bewoners te adviseren, is de ECL op zoek naar enthousiaste praktische vrijwilligers die komende winter met de warmtebeeldcamera op pad willen gaan, alleen of in tweetallen. Ook mensen die kennis willen opdoen en delen over het isoleren en verduurzamen van woningen en praktisch advies over verduurzaming willen geven, zijn welkom.

De vrijwilligers krijgen een korte cursus hoe zij de camera kunnen bedienen en de beelden moeten interpreteren. Er is begeleiding bij de eerste scan en contact met buurt-/plaatsgenoten die ook interesse hebben in verduurzaming of energiebesparing. Wie interesse heeft, kan mailen martijnsanders@loenenenergie.nl. De start is eind november gepland.