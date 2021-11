Energie besparen voor huurders

GEM. BRUMMEN – Op woensdag 17 november van 19.30 tot 20.30 uur is er een online bijeenkomst over hoe huurders uit de gemeente Brummen energie kunnen besparen. Op deze avond, georganiseerd door het Regionaal Energieloket, krijgen zij handige tips om geld te besparen. Aanmelden kan via www.regionaalenergieloket.nl/brummen.

In een uur tijd worden diverse onderwerpen besproken: Nederland aardgasvrij – wat betekent dat voor mij?, besparen op gas en elektriciteit, ventilatie en gezondheid. Via de chat kunnen vragen worden gesteld. Aanmelden kan via www.regionaalenergieloket.nl/brummen.