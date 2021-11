EHBO voor beginners

RHEDEN – De EHBO-vereniging in Rheden start binnenkort een beginnerscursus EHBO. Deelnemers leren levensreddende handelingen, reanimatie, AED bedienen, verbandleer en kinder-EHBO. De cursus bestaat uit drie zaterdagen in november en december. De lessen zijn van 9.00 tot 16.00 uur in de kantine van de Meteoor aan de Schaarweg 4 in Rheden.

Op 22 maart is er van 19.30 tot 21.30 uur een herhalingscursus Reanimatie en AED bedienen voor mensen die al een cursus reanimeren hebben gevolgd. De cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.

www.ehbo-rheden.nl

info@ehbo-rheden.nl