Eerbeekse Boys leert van GA Eagles

EERBEEK – SV Eerbeekse Boys is sinds deze zomer een partnerclub van Go Ahead Eagles uit Deventer. Een van de doelen van Eerbeekse Boys is om kennis van een professioneel geleide club te delen binnen de eigen verenging. Zo werd recent op Sportpark de Veldkant een clinic gehouden voor partnerclubs van Go Ahead Eagles. Er waren in totaal zo’n 15 trainers en leiders aanwezig, waarvan 13 van Eerbeekse Boys. Trainers vanuit de Go Ahead Eagles jeugdopleiding gaven aan het JO13-1 team van Eerbeekse Boys een demonstratietraining, na afloop van de training werd er nog nagepraat. Over de training maar ook allerlei andere praktische zaken bij het begeleiden van jeugdteams. Het was voor de trainers een inspirerende avond en voor de voetballers van JO13-1 een avond om nooit te vergeten.