Eerbeek gedenkt haar overledenen

EERBEEK – Zondag 21 november opent de Kruiskerk in Eerbeek haar deuren tussen 13.00 en 15.00 uur voor eenieder die een overledene wil gedenken. Er is gelegenheid om een lichtje aan te steken en even stil te staan bij het leven van een dierbare, die kortere of langere tijd geleden gestorven is. De naam van de overledene kan op een kaartje worden geschreven, met eventueel een korte tekst.