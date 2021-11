Een Stief Kwartiertje: Vrijheid van vereniging

De vele V’s van de VVV staan voor Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, maar in onze regio hebben we het liever over het Vriendelijke Volk aan de Veluwezoom, alleen moeten we ons daar niet veelvuldig in verliezen. Dat vriendelijke willen we zeker voor de vreemdelingen laten gelden, als die vriendelijkheid maar wederzijds is en de vreemdelingen niet zo veelvuldig komen dat wij ons vreemden in ons eigen verblijf voelen. De VVV staat ook voor Veel Voorkomende Vragen, want een veel gestelde vraag is welke gastvrijheid wij anderen voorhouden.

Op verkenning in onze regio naar vriendelijkheid in relatie tot het vreemdelingenverkeer vond ik in Doesburg een meneer van de protestante gemeente die de situatie van de vluchtelingen in de Turkse en Griekse kampen onverteerbaar achtte; hij vroeg op grote vellen met vele duizenden vergeten namen aan de voorbijgangers onze vredelievendheid te verbinden met het vreselijk verdriet van vluchtelingen. Onderwijl vinden verhitte discussies in het Hanzestadje plaats tussen pro’s en contra’s over de verbreding van het aantal terrassen, oftewel tussen enerzijds het verdienmodel dat nauw verbonden is aan vermogende vreemdelingen en anderzijds het verdriet van de Doesburgers door het verlies van verkregen voorrechten. Uiteraard wil men vertierzoekers tot verteringen verleiden, maar ook de verworven verbondenheid niet verliezen. Verdriet en vertier veelvuldig verbonden.

Het wordt al iets vervelender in Eerbeek, waar de gemeente op voordracht van de verenigde industriëlen op een verlaten veldje in het centrum een vreselijk hoog bedrijfspand willen neerzetten, waar voorbijgangers en verbolgen bewoners niet overheen kunnen kijken en dus verhaal willen gaan halen, want ze noemen het pand verheven vervuiling, dat alleen verlies en geen voorspoed brengt.

Nog vervelender wordt het op het hondenlosloopgebied bij het Rozendaalse Veld, waar de verstandhouding tussen de provinciale verbieders en de vrijheidslievende hondenbezitters tot ver onder het vriespunt dreigt te verkeren. Men voert de strijd op, de verbolgen standpunten verharden. Vermoedelijk worden er al vechthonden geworven, die uiteraard niet aangelijnd die verachtelijke beleidsmakers de meest vreselijke stuipen op het vege lijf zullen jagen. De Velpse VVV heet Vrijheid Voor Vicky. Het aantal Veluwegangers op de Posbank neemt overigens vervaarlijke vormen aan.

Maar de meest voorkomende vraag, die onze vriendelijkheid in vredelievendheid moet vertalen, is hoe wij 1G, 2G of 3G aan elkaar moeten verkopen. Veel Verdriet Voorkomen moet onze nieuwe VVV heten. Kunnen we een vermetel verbond met elkaar sluiten? Kunnen we elkaar de vrijheid van het vrije denken verlenen zonder de ander die gevreesde verkoudheid te laten oplopen met verplicht verblijf op een verpleegafdeling of nog vervelender een verblijf op een intensieve voorziening met een verregaand vergankelijk vervolg. Wellicht kunnen we elkaar vertellen dat vaccineren een vrijheid verlenend vertrekpunt is naar verbondenheid, dat vervolgens onze vijand, het virus, doet verglijden.

In onze steden zorgt 2G voor vervreemding en vernielzucht maar wij willen aan de Veluwezoom geen vreemdelingen van elkaar worden en dus moeten we ervoor zorgen dat onze VVV eerdaags staat voor Vrijheid Van Vereniging, maar Vrij Van Virus mag natuurlijk ook. Ik vind en velen met mij dat de Vrijheid Van Vereniging zich het beste verhoudt tot de verplichting tot vaccineren. Dit levert mij vast vervloekingen en verwensingen op, het is vuilnis dat op vertering wacht. Het virusvrij verenigen is het beste verdienmodel voor de Veluwezoom, vrij van het virus dat ons verdeelt.

Desiderius Antidotum