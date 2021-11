Een Stief Kwartiertje: Afschalen

Waarschijnlijk heeft u een auto; sterker nog, het is hoogstwaarschijnlijk dat u er een heeft. En als u er een heeft, dan wilt u er ook in rijden, waar heeft u anders die auto voor. Het is weliswaar geen statussymbool meer, maar toch…die auto is wel belangrijk, heel erg belangrijk.

En als u rijdt, wilt u heel graag dat die auto op de weg blijft, die daar immers speciaal voor is aangelegd. U sluit ook een verbond met die auto, evenals met de andere weggebruikers; officieus, maar toch…een vorm van wederzijds respect, als het goed is.

En wat u zeker niet wilt, is uw auto parkeren tegen de eerste de beste woning wanneer u Leuvenheim binnenrijdt. En u wilt bij die ingewikkelde kruising van de Broekdijk en de Kanaalweg in Laag-Soeren niet een oud vrouwtje en vervolgens een fietser omverrijden, ook al kunt u daar niets aan doen. Net zomin als u op de kruising van de Kerklaan en de Beekhuizenseweg in Rozendaal een wielrenner van zijn bijeen gespaarde trots af wilt rijden en ook niet met die wielrenner in discussie geraken wie er nu eigenlijk voorrang had.

Nee, dat wilt u allemaal niet, maar u wilt wel een beetje opschieten als u langs de kanaalweg van Dieren naar Apeldoorn rijdt en niet met een slakkengangetje van 60 kilometer per uur, waarmee de Apeldoornse gemeenteraad heeft ingestemd na grote druk van bewoners aan de weg en waar u en vele anderen in Laag-Soeren, Eerbeek en Loenen tegen zijn. U wilt rijden en een beetje door als het effe kan.

De auto is ook geen heilige koe meer. U weet dat koeien kuddedieren zijn met niet veel verstand. Eigenlijk bent u als automobilist ook een kuddedier, want u trekt gezamenlijk in steeds grotere getale over Neerlands wegen, waarbij u weliswaar een groepsgevoel krijgt, maar onderwijl wel het milieu en in de file vaak ook uw humeur verpest. Dat uw auto geen heilige koe meer is, komt voornamelijk omdat die auto steeds slimmer wordt en zonder dat u dat werkelijk in de gaten heeft een steeds grotere competitie met u aangaat. U weet natuurlijk heel goed dat u niet tegen dat huis in Leuvenheim bent gereden, net zomin dat u dat oude vrouwtje, die fietser en de wielrenner hebt aangereden, maar de auto van de nabije toekomst had dat ook nagenoeg zeker voorkomen en eerder dan u die andere weggebruikers in de gaten gehad. Kortom, in de nabije toekomst bent u overgeleverd aan de auto: u denkt dat u rijdt maar u wordt gereden. Zo ver is het echter nog niet.

Eerst moet uw auto nog geheel elektrisch gaan rijden. Dat duurt nog even, want die auto’s zijn nog veel te duur en er zijn geen chips. Vorige week heeft u vanuit Glasgow vernomen dat fossiele brandstoffen fossiel moeten blijven en in die oude aardlagen moeten blijven liggen. Maar fossiel betekent ook kapitaal en zolang er nog een behoorlijk kapitaal in de grond zit kent de mens een onbeheersbare drang tot ontginnen, alle mooie beloften ten spijt. Glasgow wilde alle fossiele brandstoffen in de ban doen, maar die ban blijkt nog te ver weg. Het wordt nu afschalen, we gaan collectief afschalen.…althans …..mogelijkerwijs….tenminste….

Voorlopig kunt u nog even doorrijden, gewoon op fossiele brandstof. Dat is niet goed voor het milieu, maar als u rustig rijdt mijdt u de andere weggebruikers. Uw auto hoeft nog niet in de ban, maar luistert u alvast naar de boodschap uit Glasgow: verbeter de wereld, schaal uzelf af.

Desiderius Antidotum