Een Stief Kwartiertje: Aangelijnd

We gaan polderen op de Veluwe; op het eerste gezicht lijkt het tot mislukken gedoemd. Polderen is weliswaar een beproefde Hollandse methode om grote verschillen te overbruggen, maar polderen op stuwwallen lijkt op suikerbieten kweken in arme grond. Bij polderen willen we immers water buiten het gebied houden, terwijl we op de Veluwe het water juist moeten vasthouden. Al polderend willen provincie, gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers, campinghouders en gebruikersorganisaties, die de Veluwe zowel als een verdienmodel als natuurgebied zien, tot een recreatiezoneringsplan komen met als doel om de mens enigszins in de juiste (ver)houding tot de natuur te brengen. In dit kader betekent zonering dat de recreant verleid moet worden zich aangelijnd te gedragen. Bewoners staan weliswaar achteraan in het rijtje, maar mogen meepraten en zullen heel goed gebekt moeten zijn om beleidsmakers uit hun praatgrage zones te kletsen.

De initiatiefnemers zullen het ongetwijfeld ook natuurzonering noemen, want de wettelijke basis voor het plan is gelegen in de wet op de natuurbescherming en de natuur en het herstel van soorten zijn daarin leidend. Maar of het nu recreatiezonering of natuurzonering heet, het feit blijft dat de mens bepaalt wie of wat zich waar mag begeven, al dan niet in beperkte of volledige vrijheid.

De term zone omvat een bijzondere inhoud en wanneer we die zones nader bekijken, dan is de naam recreatiezonering goed gekozen, want de recreant mag zich nagenoeg overal begeven en de natuur zal zich naar verwachting wel schikken; dat doet ze van nature sneller dan de mens.

U kunt in de nabije toekomst van zone A naar D-plus al wandelend, fietsend of te paard gaan. In zone A moet u zich door de mensenmenigte begeven, maar als u vanaf A naar de zones B, C en C-plus trekt, dan wordt het steeds rustiger. Om vervolgens in zone D onder begeleiding, stevig aangelijnd dus, tegen beperkingen aan te lopen en wellicht zelfs in zone D-plus tegen de natuurmuur, want daarachter rust defensie, loslopend wild en het particulier eigendom. Ook wordt u geacht om in het broedseizoen rekening te houden met gezinsvorming van medegebruikers van die zones.

Gezien de grote druk op de natuurgebieden, de achteruitgang van de biodiversiteit, de verdroging, de verzuring en allerlei andere verstoringen door mensenmassa’s is het uiteraard goed dat er plannen worden ontwikkeld om die neergang te stoppen. Het plan wil echter niet alleen die achteruitgang stoppen, maar de Veluwse natuur weer sterker maken door zandverstuivingen, heidevelden, vennen en beken te herstellen en te zorgen dat allerlei min of meer verdwenen vogelsoorten weer terugkomen. Dat is gewenst en noodzakelijk, maar de grote vraag is natuurlijk of de grote rol die de mens voor zichzelf claimt niet het plan tot utopie verheft. Een andere grote vraag is de handhaving; er komen geen douaniers bij de zonegrenzen. Zoals bekend lopen er wel mensen met geweren, maar die worden geacht niet op recreanten te schieten, ook niet als er teveel zijn.

In Velp en Rozendaal maken ze zich opnieuw druk omdat het Rozendaalse Veld omgedoopt dreigt te worden van hondenlosloopgebied tot uitlaatzone, maar dan alleen voor aangelijnde honden. Als dat doorgaat zullen er ook handhavers ingezet moeten worden, wellicht ook die schietgrage jagers, die loslopende honden gemakkelijk kunnen aanzien voor een wolf. Aanlijnen moet de Veluwe redden, dat is het motto. In het nieuwe plan worden de kool, de geit, de natuur, de hond en de mens gespaard….eh…aangelijnd.

Desiderius Antidotum