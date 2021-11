Een boks van Sinterklaas

HOENDERLOO – Wat was de behoefte groot om Sinterklaas feestelijk in te halen, ook in Hoenderloo. Vorig jaar kon de intocht niet doorgaan en om de Goedheiligman en zijn Pieten nu wel binnen te halen was ook even spannend. Er was een aangepast programma, helemaal in de buitenlucht. Zo’n 100 kinderen en hun ouders en grootouders hebben de Spaanse gasten onthaald op het schoolplein van IKC Hei&Bos. Daar bleek dat veel kinderen en Pieten fraaie Happy Stones hadden gevonden en die hebben ze aan de Sint laten zien. Vervolgens ging er een lange stoet, onder de muzikale begeleiding van muziekvereniging VIOS, een kleine ronde door een deel van het dorp doen om op de Plaggenstekersweg een stop te houden. De bewoners van deze gezellige wijk versieren steevast de hele straat om de Sint en zijn Pieten welkom te heten. Ze hadden ook gezorgd voor (warme) chocolademelk en speculaas voor iedereen. Vervolgens ging men niet, zoals anders, altijd naar ’t Dorpshuus voor een grandioos kinderfeest, maar terug naar het schoolplein. Daar werd afgesloten met de prijsuitreiking van de kleurplaatwedstrijd en bij het naar huis gaan was er voor ieder kind nog een presentje van de Sint. Hij is weer in het land en dat heeft voor vrolijke kindergezichten gezorgd. En niet een hand, maar een boks van de Sint.

Foto: Rob Spelde