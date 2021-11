Eef Nijland gehuldigd voor 65-jarig lidmaatschap sc Doesburg

DOESBURG – Op zaterdag 30 oktober is Eef Nijland door Sportclub Doesburg gehuldigd. Eef is al 65 jaar lid van de club en heeft in die tijd vele rollen binnen de club ingevuld, waaronder die van jeugdscheidsrechter, tijdwaarnemer, coach en bestuurslid bij het zaalvoetbal. In bijzijn van zijn zoon, dochter en schoonzoon is Eef in het zonnetje gezet door voorzitter Christiaan Bruins, die hem een speciaal vervaardigde speld en een mooie bos bloemen overhandigde en hem bedankte voor zijn langdurig en trouw lidmaatschap.

Afgelopen zomer werd al stilgestaan bij het 65-jarig lidmaatschap van Eefs broer Hans Nijland. De jongens werden destijds samen door hun tante opgegeven bij de plaatselijke voetbalvereniging. Hans werd later nog gewaardeerd erelid en voorzitter. Hij overleed niet lang na deze huldiging.