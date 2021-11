Echtpaar Martens viert diamanten bruiloft

BRUMMEN – Het was een wat mistige dag, 10 november 1961, de dag dat Hennie van Heerde in het huwelijksbootje stapte met Bram Martens. “Maar we hebben een prachtige dag gehad, waar we nog steeds mooie herinneringen aan hebben”, vertellen ze als ze hun 60-jarig huwelijksfeest vieren.

Ze trouwden op het gemeentehuis in Brummen en vierden feest in Leuvenheim, bij Café Flora. “Het was een volle dag met eten en muziek. Er werd flink gedanst”, vertelt mevrouw Martens (81). Niet zo vreemd, want het stel ontmoette elkaar tijdens het dansen.

Zij was geboren en getogen in Tonden en hij in Brummen, maar ten tijde van hun ontmoeting woonden ze toevallig beiden in Leuvenheim. “Ik was 18 en Hennie bijna”, vertelt meneer Martens (82). “We woonden vlak bij elkaar, maar kenden elkaar niet. Ik zag haar voor het eerst op de dansvloer bij Karel Nagel, wat nu het Kromhout is.”

Na een paar jaar verkering trouwden de twee en betrokken een woning aan de Wilhelminastraat, waar hun eerste dochter werd geboren. Na anderhalf jaar vertrokken ze naar de Kampweg. Hier woonden zij 34 jaar en kwam hun tweede dochter ter wereld. Inmiddels wonen ze alweer 23 jaar aan Het Bret, waar ze een fijne gelijkvloerse woning hebben.

Bakker

Meneer Martens is zijn hele leven bakker geweest. Hij begon als 15-jarige in de leer bij bakkerij Zweers en heeft daarna op verschillende plekken brood en banket gemaakt. “Ik heb altijd veel plezier in mijn werk gehad en ging fluitend naar de bakkerij”, vertelt hij. Het was hard werken, ‘s nachts bakken en overdag venten. Eén keer heeft hij zich laten ompraten om een baan in een zagerij aan te nemen, maar dat was van korte duur. “Het verdiende beter en ik maakte minder uren, zodat ik meer thuis bij mijn gezin zou zijn. Dus dat heb ik geprobeerd. Maar na een half jaar ging ik terug naar de bakkerij. Ik heb niks met hout, doe mij maar een stuk deeg.”

Tot haar trouwen werkte mevrouw Martens bij de Beckers Sons-fabriek, waar ze gewichtjes bijwerkte. “Die gewichtjes waren dan altijd net iets te zwaar en ik moest die met een klein vijltje op gewicht brengen. Heel precies werk, maar ik bleek daar heel goed in te zijn.” Ze heeft mooie herinneringen aan haar tijd in de fabriek, zeker met de andere meiden die daar werkten.

Caravannetje

Na haar trouwen stopte ze met werken en zorgde mevrouw Martens voor haar dochters. De familie is inmiddels uitgebreid met vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. In januari komt daar nog een kleintje bij.

Het paar heeft altijd graag gereisd. Met een caravannetje op pad, de fietsen erin en zo hebben ze heel Nederland wel bekeken. “Fietsen is het mooist, want dan zie je pas wat. Je kunt overal afstappen om even te genieten en een praatje te maken”, vertelt mevrouw Martens. Later maakten ze nog wel busreizen naar landen als Italië en Hongarije.

Ook hebben ze samen veel koersbal gespeeld. Dit is voor mevrouw Martens helaas niet meer mogelijk, maar meneer vindt het nog steeds een mooi spel. “Wel zou het leuk zijn als we wat meer leden hadden. Je moet ook tellen en de ballen verzamelen en met zo weinig mensen blijven we maar rennen. Je bent moe als je er vandaan komt”, lacht hij. Ook speelt meneer Martens nog wel graag een potje biljart, beide bij Plein Vijf.

Foto: Linda Peppelman