Echtpaar Günes 60 jaar getrouwd

DOESBURG – Donderdag 11 november bracht burgemeester Loes van der Meijs van de gemeente Doesburg een bezoek aan het echtpaar Günes, dat 60 jaar getrouwd was. De heer Necattin Günes en mevrouw Sultan Günes zijn in Turkije getrouwd. Meneer Günes is in de jaren ’60 naar Nederland gekomen voor werk en naderhand hebben zijn echtgenote en kinderen zich hier bij hem gevoegd. Eerst hebben ze op de Goudenregenstraat gewoond en daarna zijn ze verhuisd naar de Koppelweg. Vanuit de flat hebben ze een prachtig uitzicht over de IJssel en het paar wil hier dan ook echt niet meer weg. Meneer en mevrouw Günes hebben vijf kinderen, vier dochters en een zoon. Vier kinderen wonen nog in Doesburg en willen hier ook niet weg. Ook hebben ze 14 kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. ‘s Avonds kregen zij het mooie nieuws te horen dat er nog een kleinkind op komst is.

Foto: Hanny ten Dolle