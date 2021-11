Dorpskerk Rheden zoekt kerstboom

RHEDEN – De koster van de Dorpskerk in Rheden zoekt een kerstboom van 5 tot 6 meter hoog en doet een oproep. Wie een boom teveel heeft in de tuin of er misschien een weet te staan, wordt gevraagd contact op te nemen met Jos de Kreek via tel. 06-53524974 of 026-4952606 of a.k.de.kreek@hccnet.nl. De boom wordt dan bekeken en beoordeeld en eventueel op 13 december omgezaagd en meegenomen.