Dolen tussen de touwen in Loenens Doolhof

LOENEN – Sinds kort is er aan de rand nabij de bossen van het landgoed Groenouwe aan de Imbosweg in Loenen een doolhof gemaakt tussen de bomen. Sietse Wever heeft hiervoor een flink stuk bos afgezet. Hij dacht er goed over na hoe hij hier een doolhof kon maken. Hij gebruikte geen coniferen of andere afzetting, maar deed het gewoon met touwen. Honderden meters dik touw gebruikte hij hiervoor. Er staat een aantal bomen, maar niet genoeg om het geplande traject te kunnen uitzetten. Daarom werd hier en daar een extra paal in de grond gezet. Wever maakte er een leuke puzzeltocht van. Tussen de touwen door moet de wandelaar het einde zien te vinden. Het is een origineel doolhof geworden, waar jong en oud veel plezier mee kan hebben.

Bij het doolhof is aan de bosrand ook een verrekijker opgesteld. Van hieruit heeft men een prachtig uitzicht op de buurtschap Zilven. Ook is er voor de fietser en wandelaar een rustpunt gemaakt. Bezoekers kunnen vrij door het doolhof struinen. Er is wel een bus voor een vrije gift om de kosten te kunnen financieren.

Foto: Martien Kobussen