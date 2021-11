DoesWatt aan de slag met collectieve zonnepanelen

DOESBURG – Na alle activiteiten in maart en april leek het de afgelopen maanden wat stil rond de Doesburgse energiecoöperatie DoesWatt. Achter de schermen werd echter hard gewerkt.

Zo is de kerngroep druk met het realiseren van het eerst project: collectieve zonnedaken. Er hebben zich al 59 geïnteresseerde Doesburgers gemeld, genoeg om de benodigde subsidies te krijgen. DoesWatt heeft deze subsdies aan het eind van de zomer gekregen en kon aan de slag met de voorbereidingen voor Zonneproject 1: het plaatsen van collectieve zonnepanelen op een dak van De Linie, van de Gemeentewerf en op een schuur aan de Eekstraat.

Daarnaast hebben drie leden van DoesWatt de opleiding tot energiecoach succesvol afgerond. Zij komen op afspraak op huisbezoek om bewoners vrijblijvend te adviseren over goed toepasbare energiebesparende maatregelen. Met simpele aanpassingen zijn soms al honderden euro’s per jaar te besparen. Wie graag bespaartips wil, kan zich aanmelden via www.doeswatt.nl/energie-besparen.

www.doeswatt.nl

info@doeswatt.nl