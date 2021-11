Doesburgse gedichten in Buurtacademie-boom

DOESBURG – In de Buurtacademie in Doesburg is nog tot en met 5 december een boom te zien met daarin gedichten die mede zijn gemaakt door inwoners. Deze gedichten zijn gemaakt tijdens de IJsselbiënnale. Elke zaterdagmiddag was de Doesburgse dichter Marion Steur met de woordenwaadplaats te vinden aan het einde van de IJsselkade. Iedereen was er welkom om woorden op karton te kiezen en aan elkaar te leggen.

Uit alles wat op een middag bijeen werd geschoven, schreef Steur vervolgens een gedicht. De IJsselbiënnale duurde van 19 juni tot en met 18 september en zo leverde de woordenwaadplaats in totaal 14 zaterdaggedichten op. Marion schreef ze op handgeschept papier met een veer erin, die ze aan de IJssel vond. Nu zijn de gedichten te zien bij de Buurtacademie aan de Linie in Doesburg.

Heel veel mensen van alle leeftijden hebben een bijdrage geleverd. Daar waren IJsselbiënnalebezoekers bij vanuit het hele land en veel mensen, de meeste uit Doesburg, die even naar het water kwamen kijken. Voor alle gedichten is uit dezelfde woorden geput, maar ze zijn allemaal anders. De sfeer van de dag klinkt erin door.

De gedichten van de woordenwaadplaats hangen in de boom in de Buuracademie en zijn tot en met 5 december te zien.