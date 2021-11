Doesburg Jazz 2021 zet in op verjonging

DOESBURG – Doesburg Jazz staat weer voor de deur. Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november zijn er in het centrum van Doesburg 24 gratis concerten en films op 13 verschillende locaties. Bij vorige edities werd het festival al diverser in soorten en stijlen muziek. Met de editie van 2021 is ook de verjonging ingezet, met artiesten en bands als Caroline Rutten & Dirk Overbeek en, vers van het conservatorium, het Triton Kwintet (foto).

Behalve gratis jazzconcerten zijn er deze keer enkele extra’s. In het weekeinde van Doesburg Jazz moet iedereen er aan geloven, want de organisatie wil overal jazz horen. De Doesburgse stadsbeiaardier Frans Haagen werkt daar graag aan mee. Hij speelt op zondag 7 november vanaf 14.00 uur in samenwerking met Stichting het Carillon een uur lang jazzstandards op het stadscarillon.

Ook de film Ascenseur pour l’échafaud, de Trap naar het Schavot, is onderdeel van het programma. De film wordt op zaterdag en zondag vertoond in het Filmhuis en ingeleid door Henk van Rossum. De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht via Filmhuis Doesburg. De traagheid van de film is in perfecte harmonie met de beroemde muziek van jazztrompettist Miles Davis die improviseerde terwijl hij keek naar de beelden.

Op de markt is de foodtruck van Webbe ‘Unexpected delicious’ het mobiele informatiepunt. Webbe doet met verse frites wat jazzmusici doen met jazzclassics: mooie dingen. De foodtruck biedt niet alleen verantwoorde culinaire ondersteuning, maar informeert ook over de looproutes door de stad, over het weer, over wat je in Doesburg verder vooral niet mag missen en over zaken waarover bezoekers aan Doesburg Jazz nog niet hadden nagedacht.

Zoals ieder jaar is de toegang tot alle evenementen gratis. Dat is mogelijk door de ondersteuning van sponsoren, niet in de laatste plaats van hoofdsponsor Ubbink. Ook de medewerking van bands en artiesten, waarvan een aantal al in een vroeg stadium liet weten gratis te willen spelen, is voor de organisatie een grote steun in de rug. Om hun waardering te laten blijken kunnen bezoekers vrijwillig een financiële bijdrage deponeren in de bussen die op elke locatie staan: Pay as you go away.

Met de gemeente Doesburg zijn afspraken gemaakt over coronamaatregelen. Er is een oplossing gevonden in een unieke dagstempel, die met speciale inkt op de hand (of ergens anders) wordt gezet. Elke locatie heeft zo’n stempel. Bezoekers worden ‘gestempeld’ na een coronacheck en kunnen met de stempel diezelfde dag zonder extra QR-check op alle locaties terecht. Het tonen van de stempel is dan voldoende.

Foto: PR Frederieke Aaij

doesburgjazz.nl