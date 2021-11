Dirigent Harald Franken keert terug bij De Gelreband

DIEREN – Na bijna zes jaar gaan De Gelreband en dirigent Harald Franken opnieuw met elkaar in zee. In december 2015, na een reeks afscheidsconcerten, gaf Harald voor het laatst muzikale leiding aan het orkest uit Dieren. Inmiddels is de vereniging een nieuwe weg ingeslagen. Dirigente Sandra van Luijtelaar heeft samen met De Gelreband hard gewerkt aan de transitie van marcherende drumfanfare naar een pop orkest. Zij draagt het dirigeerstokje nu weer over aan Harald Franken.

“Alsof je nooit weg bent geweest, Harald”, klonk het in de zaal, nadat Harald zijn eerste repetitie met de muziekvereniging er op heeft zitten. Ondanks een onderbreking van zo’n zes jaar, kent Harald alle namen van de muzikanten nog. Harald: “Wat een leuke avond was dit. Aan de ene kant heel vertrouwd, aan de andere kant heb ik weer hele nieuwe muziekstijlen gehoord. Tijdens mijn vorige periode was dit orkest nog een marcherende drumfanfare. Inmiddels wordt er popmuziek gespeeld en wordt er alleen nog op podia opgetreden. Dat brengt mooie mogelijkheden met zich mee. Hoe leuk zou het zijn om bijvoorbeeld een basgitarist of iemand met een keyboard toe te voegen aan het orkest? Wat mij betreft is ieder instrument welkom.”

Harald kan gelijk aan het werk bij De Gelreband. De maand november is aangebroken, waarin traditiegetrouw een start wordt gemaakt met sinterklaasmuziek. Alle muziek op de lessenaar wordt op maat geschreven voor de vereniging. Dit doet Harald zelf, thuis, waar hij eigenaar is van zijn eigen muziekschool. Daarnaast geeft Harald gastlessen op basisscholen. Ook in Dieren ging hij, tot 2015, bijna alle basisscholen af met een auto vol instrumenten om zo kinderen enthousiast te maken over muziek.

De terugkeer van Harald heeft De Gelreband direct twee nieuwe muzikanten opgeleverd. “Wie weet komen er nog meer. Mensen die het marcheren niet meer zien zitten, maar wel weer muziek willen maken zijn van harte welkom. Kinderen en volwassenen die nog geen noot kunnen lezen, maar dat wel willen leren, ook.” Wie interesse heeft om muziek te maken bij De Gelreband kan op maandag vanaf 19.30 een repetitie komen bekijken in het verenigingsgebouw aan de Imboslaan 69 in Dieren. Aanmelden kan via info@gelreband.nl.