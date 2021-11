Dinie Dorland gehuldigd als erelid van Herleving

EERBEEK – Dinie Dorland-Tabor was op 19 februari 2020 70 jaar lid van zangvereniging Herleving in Eerbeek. De huldiging door de voorzitter liet vanwege corona even op zich wachten. Eind 2020 ontving Dinie al een glazen bloemenvaas met inscriptie en bloemen, maar onlangs werd er uitgebreid stilgestaan bij het jubileum en mocht zij nogmaals bloemen in ontvangst nemen en werd zij echt in het zonnetje gezet. Onder het genot van een kopje koffie werden er nog vele herinneringen uit die zeventig jaar opgehaald.

Dinie Dorland was een zeer trouw lid van Herleving en heeft veel voor de vereniging betekend, samen met haar man, die jaren deel heeft uit gemaakt van het bestuur en de laatste jaren het secretariaat van de vereniging heeft beheerd. Veel werd er door de jaren heen bij Dinie thuis geknutseld en vergaderd door het bestuur van het koor.

Een van de belangrijkste bezigheden was het jaarlijks vouwen van doosjes en deze dan vullen met bloembollen, zodat de leden dan op zaterdagmorgen konden verkopen aan de inwoners van Eerbeek. Als dan de bloembollen ingepakt waren en de routes voor de verkoop waren ingedeeld, zorgde Dinie dat er koffie was met iets lekkers erbij. Dinie zingt vanwege haar gezondheid al een paar jaar niet meer, maar is nog steeds erg betrokken bij het wel en wee van haar vereniging.