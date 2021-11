Dierense Speeltuin aan de slag voor eigen bedriegertjes

DIEREN – Nadat wethouder Dorus Klomberg op 17 juli fase 2 van de nieuwe natuurspeelplaats in de Dierense Speeltuin heeft geopend, hebben hier al ontzettend veel kinderen genoten van het kliederen met water en zand. De medewerkers zijn apetrots op deze groene speelplek, maar het werk is nog niet gedaan. Achter de schermen wordt alweer gewerkt aan de realisatie van fase 3, Het Waterdorp, waarin heuse bedriegertjes de hoofdrol spelen.

Tussen het nieuwe blotevoetenpad en de kantine ligt nog een stuk land waar nog niets mee is gedaan. Hier moet een derde deel van de waterspeelplaats komen in de vorm van bedriegertjes: kleine fonteintjes die op willekeurige momenten aan- en uitgaan. “Het terrein wordt helemaal vlak, zodat ook kindjes in een rolstoel er op kunnen en mee kunnen spelen”, vertelt vrijwilligster Sonja Kapel. “Wie een elektrische rolstoel heeft, kan een gewone lenen en dus ook meedoen.”

De Dierense Speeltuin houdt bij alle nieuwe plannen rekening met kinderen met een beperking en dat krijgt steeds meer bekendheid. “We hebben dit jaar veel families op bezoek gehad met een kinderen met een beperking. Zij kwamen uit het hele land”, aldus Sonja, die tussen neus en lippen door ook nog even verklapt binnenkort een trampoline én een wipwap te krijgen voor rolstoelen. Dit maakt geen deel uit van Fase 3, maar is wel een andere ontwikkeling die de moeite van het vermelden waard is.

Maar terug naar Fase 3, Het Waterdorp. Deze nieuwe plannen kosten natuurlijk allemaal geld en dat moet ergens vandaan komen. “Gelukkig hebben we een topjaar gehad. Ondanks dat we een paar maanden dicht moesten blijven, hebben we deze zomer alle records verbroken”, vertelt Sonja. “We hebben dus genoeg geld in kas om te kunnen starten met de werkzaamheden.” Daarnaast klimt Sonja in de pen om fondsen aan te schrijven.

De Dierense Speeltuin kan steevast rekenen op enorme steun uit de samenleving en daar hopen de medewerkers nu ook weer op. “We gaan allerlei leuke acties houden, daarvoor hebben we een speciale denktank in het leven geroepen”, zegt Sonja. Daarnaast hoopt ze dat basisscholen bijvoorbeeld een sponsorloop of andere actie willen houden en bedrijven worden uitgenodigd een toestel, plant of pad te adopteren. Ook is er een inzameling gestart via www.doneeractie.nl en gaat ook de opbrengst van de ‘fooienpot’ naar deze nieuwe plannen.

Sonja heeft er alle vertrouwen in dat het geld wel komt en hoopt in februari het startsein voor de werkzaamheden te kunnen geven, zodat het nieuwe deel net voor de zomervakantie kan worden geopend. Als Fase 3 klaar is volgt nog Fase 4, wat relatief klein en simpel is. Daarbij wordt het laatste stukje terrein ingericht als picknickveld, dat in de winter dienst kan doen als schaatsbaantje voor de kleintjes.

Foto: Vrijwilligers Ina en Sonja bij het nu nog kale stuk grond in de Dierense Speeltuin waar straks Fase 3 van de natuurspeelplaats wordt gerealiseerd