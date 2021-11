Dierens Harmonie Orkest zoekt muzikanten

DIEREN – Het Dierens Harmonie Orkest (DHO) is op zoek naar (oud)-muzikanten en muzikanten in spé die (weer) samen muziek willen maken. Om geïnteresseerden te benaderen is het orkest een nieuwe actie gestart. Voorzitter Jan-Willem Sonderlo vertelt: “Best veel mensen zouden eigenlijk heel graag een instrument willen bespelen, maar denken daar (onterecht) te oud voor te zijn. Ook gebeurt het regelmatig dat door studie of kinderen het instrument in het verleden is neergelegd.”

Met deze actie hoopt het orkest deze mensen het zetje te geven om (weer) samen muziek te gaan maken. “Het is ontzettend indrukwekkend om in een orkest samen muziek te mogen maken en dat willen we heel graag meer mensen laten ervaren” aldus een gemotiveerde voorzitter. Vrijdagavond 26 november staan diverse muzikanten uit het orkest klaar om geïnteresseerden voor te lichten en instrumenten te laten uitproberen. Iedereen die dat wil kan aansluitend een repetitie van het Dickens Ensemble van DHO bijwonen. Muzikanten met ervaringen kunnen gelijk meedoen. Aanmelden is nodig en kan via dhodieren@gmail.com.