Diamant voor echtpaar Demmink

DOESBURG – Burgemeester Loes van de Meijs feliciteerde het echtpaar Demmink-Borst uit Doesburg op 10 november met hun 60-jarig huwelijk. Jan Demmink en Anneke Demmink-Borst zijn al 60 jaar gelukkig met elkaar en op de vraag waar ze elkaar hebben ontmoet klonk het eensluidend: ”Bij een handbalwedstrijd.” Jan Demmink is geboren in Doesburg. Anneke Demmink-Borst is geboren in Rotterdam, maar als klein meisje al naar deze kant van het land verhuisd. Eerst hebben ze ingewoond bij hun ouders, nu wonen ze al weer 40 jaar in de van Berchemstraat en dat bevalt hun prima. Het echtpaar heeft een dochter, een kleindochter en drie achterkleinkinderen.

Foto: Hanny ten Dolle