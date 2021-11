Dag van de Mantelzorg Rheden en Rozendaal

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Mantelzorgers uit de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn welkom op een ontspannende middag op zaterdag 20 november, de Dag van de Mantelzorg. Zij worden deze dag in het zonnetje gezet en verwend met een gezellige bijeenkomst in partycentrum Ons Huis in Rheden. Er is een optreden van de Pauwergirls. Hun optreden vol muziek en humor wordt afgewisseld met een aantal mooie verhalen. Natuurlijk is er voor de gasten een hapje en drankje. Het programma begint om 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Deelname is gratis.

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 november bij MVT Rheden en Rozendaal via tel. 026-3707 70 (op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur en op andere tijden via het antwoordapparaat) of per e-mail: hulpmvt@mvtrheden.nl. Wie vervoer nodig heeft of iemand die de mantelzorg overneemt, kan dit bij aanmelding aangeven. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door MVT in samenwerking met de mantelzorgcafés van Innoforte en Attent.