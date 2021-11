Cursus Heggenvlechten brengt oud ambacht tot leven

BRUMMEN – Voor de Heg en Haag Werkgroep Brummen e.o. is het nieuwe vlechtseizoen in oktober begonnen. Omdat er vorig seizoen nauwelijks is gevlochten, zijn de heggenvlechters nu extra enthousiast. Wie zich aan wil sluiten bij de groep, kan meedoen aan de cursus heggenvlechten.

Bij het heggenvlechten worden haagstruiken ingekapt, naar de grond gebogen en in elkaar gevlochten. Zo ontstaat een ondoordringbaar vlechtwerk. In het voorjaar loopt de haag prachtig uit en groeit nog dichter. Robuuste ondoordringbare heggen bestaan bijna niet meer, maar voor prikkeldraad werd uitgevonden, gebruikten boeren heggen om het vee in de weide te houden en buiten akkers met gewassen.

Heggen zijn enorm waardevol en beeldbepalend voor een mooi agrarisch landschap en nemen weinig ruimte in beslag. Ze bieden op een klein oppervlak dus veel leef-, voedsel- en schuilgebied voor vele (uitstervende) insecten, kleine vogels en dieren. Deze vorm van natuur is dus uitermate geschikt voor een klein en dichtbevolkt land als Nederland.

René Rijks is cursusleider bij de werkgroep. Hij vertelt: “Iedereen is welkom: met of zonder twee linkerhanden. Tijdens de cursus zorgen wij voor scherp gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen, kundige begeleiding en een goede sfeer. Je bent onder gelijkgestemden.” Deelnemers gaan meerdere zaterdagen in het winterseizoen aan de slag op diverse locaties. Rijks voegt toe: “Na de cursus zijn we blij als je deelneemt aan de activiteiten van de werkgroep, maar het is niet verplicht. Het gaat bij de werkgroep vooral om gezellig met een groep gelijkgestemden fysiek in de buitenlucht actief zijn.”

Meer informatie over de cursus en een vrijblijvende (digitale) inleidende lezing is verkrijgbaar via hegenhaag@gmail.com. Ook is meer informatie te vinden op de site van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en www.facebook.com/hegenhaag.