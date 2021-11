Culturele Zondag in Doesburg

DOESBURG – De verscherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook grote invloed op de Culturele Zondag van 5 december in Doesburg. Zeker de helft van de adressen op deze maandelijkse route langs musea, galerieën en ateliers blijft deze keer uit voorzorg gesloten. Het bestuur laat de beslissing over een eventuele openstelling over aan de individuele leden.

Alle adressen van de Culturele Zondag, die duurt van 12.00 uur tot 17.00 uur, zijn te vinden in de folder met plattegrond die gratis verkrijgbaar is bij de VVV. Daar is ook bekend wie op 5 december gesloten is.

www.culturelezondagdoesburg.nl