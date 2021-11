Culturele Zondag in Doesburg

DOESBURG – De maandelijkse culturele route langs musea, galerieën, ateliers en kunst gerelateerde zaken in Doesburg verleidt veel liefhebbers tot een bezoek aan deze historische Hanzestad. Ook op zondag 7 november is er tussen 12.00 uur en 17.00 uur weer van alles te beleven op cultureel gebied.

Aan het Gildehof bijvoorbeeld, waar Galerie Doesburg is gevestigd. Het vermaarde kunstenaarspaar Ad van den Brink en Marga Bles toont hier kleurrijk, dynamisch en expressief werk, dat bestaat uit bronzen beelden, schilderijen en grafiek.

Galerie Natalini maakt nog maar kort deel uit van de culturele route. De naam is ontleend aan de Italiaanse ontwerper van het grachtenpand waar de galerie te bezoeken is. Het blauw van de lucht en het water van de IJssel komt terug in de cyanotypen, die gemaakt zijn volgens een oude fotografische techniek.

Een relatieve nieuweling is ook de papiermakerij achterin het Kunstlab aan de Ooipoortstraat. Op 7 november vinden hier doorlopend demonstraties plaats over de wijze waarop je zelf thuis gemakkelijk papier kan maken. Het benodigde materiaal is te koop. Dat varieert van gedroogde papierpulp tot spatraampjes en plankjes met doekjes.

Het Bovenhuys aan de Kerkstraat is al jarenlang een vast adres op de culturele routekaart. In een huiselijke sfeer van ambachtelijk vervaardigde meubels en exclusieve verlichtring komen de imposante beelden en schilderijen van Yvon van Wordragen goed tot hun recht. Terugkerend thema in haar werk is de vrouw in een abstracte omgeving.

De etsen van Marijke de Kler zijn te zien in Grafiek De Blauwe Vijf. Ze maakt eenvoudige tot veelkleurige composities van landschappen, stillevens en portretten op zinken platen die vervolgens op papier worden afgedrukt. Het is mogelijk bij haar workshops te volgen.

Tot en met 6 februari 2022 heeft galerie Grietje de verkoopexpositie ‘Cees’ kunstcollectie’. Er zijn ruim zestig kunstwerken te zien uit de nalatenschap van een overleden vriend. De werken zijn van de hand van verschillende kunstenaars, zoals Hent van den Berg, Maaike Alma, Anne Semler en anderen. Een groot aantal van de werken wordt door zijn erfgenamen te koop aangeboden.

Wat de Duitse bezetting voor Doesburg en zijn inwoners heeft betekend, wordt duidelijk in de bijzondere expositie die Streekmuseum De Roode Tooren aan deze periode heeft gewijd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal thema’s, zoals mobilisatie, bezetting, verzet en verraad en uiteraard de bevrijding.

Het Lalique Museum brengt een permanente ode aan de wereldberoemde Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique. Naast de vaste collectie is de tentoonstelling ‘De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten’ te zien. Het doel is Nederlandse kunstenaars uit die tijd met elkaar te vergelijken en de invloed op buitenlandse kunst te tonen. Reservering wordt aanbevolen.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 7 november gesloten zijn.

www.culturelezondagdoesburg.nl