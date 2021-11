Collectieve aanvullende zorgverzekering gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – De nieuwe zorgpremies voor 2022 zijn bekend. De gemeente Rheden biedt inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een collectieve aanvullende zorgverzekering. Hiermee wil zij mensen die het niet zo breed hebben een steuntje in de rug geven.

De gemeente Rheden heeft ook dit jaar weer afspraken met Menzis gemaakt over een betaalbare en goede collectieve (aanvullende) verzekering. Menzis biedt een korting aan en de gemeente neemt een deel van de premiekosten op zich, zodat inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm minder betalen voor een aanvullende ziektekostenverzekering. Overstappen naar een andere zorgverzekering of een andere polis afsluiten bij de huidige kan tot en met 31 december 2021.

Mensen met een laag inkomen die willen weten of ze voor deze collectieve verzekering in aanmerking komen, kunnen terecht op www.rheden.nl/zorgverzekering. Informatie over welk pakket het beste past bij de zorgbehoefte is terug te vinden op www.gezondverzekerd.nl/rheden. Wie vragen heeft, kan bellen met Menzis op tel. 088-2224040 . De keuzehulp op www.gezondverzekerd.nl/rheden kan inwoners ook helpen de juiste keuze te maken.

In de buurthuizen van Velp, Dieren en Rheden zijn op verschillende data overstapcoaches aanwezig om inwoners te helpen met hun keuze. Voor direct overstappen is een identiteitsbewijs, bankrekeningnummer en eventueel het polisblad van de huidige zorgverzekering nodig.