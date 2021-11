Cheque voor nieuwe werkplaats Houtdoe in Doesburg

DOESBURG- Voorzitter Martin Beijer van Rotary Doesburg overhandigde vrijdag 29 oktober een cheque ter waarde van 1000 euro aan het bestuur van vereniging Houtdoe. Met dit mooie bedrag moet een bijzondere timmerplaats gerealiseerd worden.

Doel van de vereniging Houtdoe is een ontmoetingsplek te creëren waar activiteiten met houtbewerking worden georganiseerd. Een plek voor oudere Doesburgers en anderen die daar belangstelling voor hebben, om samen bezig te zijn. Daarbij staat gezelligheid voorop.

Met de realisatie van de timmerwerkplaats gaat een al heel lang gekoesterde wens van een bekende Doesburger, Tonnie Beekman, in vervulling. Hij is al vele jaren als begeleider actief in een soortgelijke werkplaats in Arnhem en droomt al tijden van zo’n fijne plek, waar het gezellig is en waar mensen graag naartoe gaan, in zijn eigen woonplaats Doesburg.

Vereniging Houtdoe bestaat uit een enthousiaste groep Doesburgse houthobbyisten. Samen met de stichting Doesburgerinitiatief hebben zij de afgelopen maanden hard gewerkt om de wens van Tonnie Beekman voor hem en veel andere Doesburgers in vervulling te kunnen laten gaan. De voorbereidingen zitten erop; er is een geschikte ruimte gevonden, het huurcontract ligt klaar, evenals de omgevingsvergunning. De begroting van ruim 6500 euro is voor een groot deel gedekt door donaties.

Vereniging Houtdoe gaat de komende maanden aan de slag om de werkplaats in te richten en hoopt begin januari 2022 de deuren te kunnen openen en de eerste deelnemers te ontvangen. Wanneer de werkplaats open gaat, zal tijdig bekend worden gemaakt. Voorzitter Hans Lubbers laat vast weten: “Wie belangstelling heef,t kan zich natuurlijk ook nu al aanmelden; bijvoorbeeld met een mailtje naar houtdoe21@gmail.com.”

Financieel wordt de realisering van de werkplaats mogelijk gemaakt door bijdragen van onder andere de Doesburgse Stichting Kruiswerk, Claus aannemingsmaatschap, de Hypotheek Advies Partner Doesburg, een anonieme stichting uit Dieren, een aantal particulieren en natuurlijk Rotary Doesburg.

Foto: Hanny ten Dolle