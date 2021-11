Centrum De Verbeelding van start in Rheden

RHEDEN – Op zaterdag 6 november gaat centrum De Verbeelding van start in Rheden. Initiatiefnemers zijn Derk Floors, Moniek Vroemen, Jan en Cindy Gronouwe. De Verbeelding wil een plek zijn waar tijd en ruimte is voor ontmoeting en ontspanning, voor verdieping en gesprek, voor inspiratie en experiment. De Verbeelding biedt daartoe een gevarieerde en uitdagende programmering op het gebied van kleinkunst, muziek, verhaalkunst, film, filosofie, cabaret en debat. Op de startavond wordt het programma voor het eerste seizoen gepresenteerd afgewisseld met muziek, dans en kunst. Iedereen is van harte welkom op 6 november in het WIK-gebouw, IJsselsingel 95 in Rheden. Het officiële programma start om 20.30 uur en vanaf 20.00 uur staan de deuren voor open en de koffie en thee.