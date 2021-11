Carillon tijdens Jazzfestival

DOESBURG – Op zondag 7 november, tijdens Doesburg Jazz, speelt stadsbeiaardier Frans Haagen vanaf 14.00 uur in samenwerking met Stichting het Carillon in Doesburg een uur lang jazz standards op het stadscarillon. Te horen zijn nummers als Autum Leaves, All of me, My funny valentine, Honeysuckle rose, They can’t take that away from me, Lullaby of Birdland en It’s only a papermoon.