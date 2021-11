Caleidoz opent de Huiskamer

DOESBURG – Op maandag 29 november opent de Huiskamer van Caleidoz om 9.30 uur voor het eerst haar deuren op Beumerskamp in Doesburg. Eenieder kan er terecht om een kop koffie of thee te drinken en gezellig te kletsen. Voor wie meer uitdaging zoekt, zijn er tal van activiteiten mogelijk. Denk hierbij aan samen kaarten, een gezelschapsspel spelen of iets creatiefs. De Huiskamer is elke maandagochtend open onder het motto Samen is leuker dan alleen! Rekening houdend met de coronaregels is er momenteel plek voor maximaal 15 personen. Om verzekerd te zijn van een plekje, wordt aangeraden om vooraf aan te melden.

Om de ochtend af te sluiten kunnen liefhebbers om 12.00 uur gebruik maken van een warme maaltijd. De kosten hiervoor bedragen 8 euro. Als blijkt dat bezoekers liever samen een broodmaaltijd eten, wordt hier gehoor aan gegeven.