Cadeaubon om energie te besparen

GEM. BRUMMEN – Inwoners van de gemeente Brummen kunnen sinds 1 november een gratis cadeaubon aanvragen. Hiermee kunnen zij online besparende producten bestellen om hun huis energiezuiniger te maken.

Laura Steenkist uit Eerbeek kreeg onlangs de eerste cadeaubon uit handen van Vincent Buitenhuis, directeur woningcorporatie Veluwonen, en wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen. “Mooi dat mensen zelf aan de slag kunnen om energie te besparen. Of je nou een ledlamp koopt, tochtstrips of radiatorfolie: je bepaalt zelf wat het beste past in jouw situatie. Als elke inwoner dit doet, dan zetten we samen een grote stap in energiebesparing”, zegt wethouder Inberg.

Gemmeke Caron van BrummenEnergie voegt toe: “We willen mensen graag helpen hun huis energiezuiniger én comfortabeler te maken. Dat is goed voor je portemonnee nu de energieprijzen zo gestegen zijn. Je kunt kiezen uit verschillende producten. Bijvoorbeeld uit een breed assortiment ledlampen, een waterbesparende douchekop of radiatorfolie.”

De bon ter waarde van 50 euro, kan worden aangevraagd via www.regionaalenergieloket.nl/brummen/cadeaubon. Er zijn 870 gratis bonnen beschikbaar, dus wees er op tijd bij. Overigens kunnen huurders die de energieconciërge aan huis hebben gehad geen bespaarbon meer aanvragen. De energieconciërge neemt de energiebesparende producten mee. Huurders kunnen zich aanmelden voor een bezoek van de conciërge op www.brummenenergie.nl.