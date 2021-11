C. van Leeuwenschool in Eerbeek viert 55-jarig bestaan

EERBEEK – In 1966 is de C. van Leeuwenschool in Eerbeek opgericht. En nu, 55 jaar later, is dit een feestje waard. De school was jarenlang gehuisvest aan de Huygenslaan, waar veel generaties Eerbekenaren hun schooltijd hebben doorgebracht. Sinds 2018 beschikt de school over een prachtig nieuw schoolgebouw aan de H.A. Lorentzstraat.

Op vrijdag 12 november worden de schoolboeken aan de kant gelegd. Die dag is er een feestelijk programma voor de kinderen. De voorbereidingen voor deze dag zijn inmiddels al in volle gang. Naast dat er feest gevierd wordt, kunnen de kinderen deze dag ook de nodige kennis vergaren. De kinderen zullen verschillende workshops gaan volgen die worden gegeven door enthousiaste ouders en leerkrachten op het gebied van onder andere: sport en mindfulness, muziek, koken en bakken, creatief en film. Op deze speciale dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen want iedereen wordt getrakteerd op heerlijke pannenkoeken.