Buurtkastje bij Protestantse kerk

LOENEN – Sinds kort staat bij de Loenense Protestantse kerk een kastje, dat een Buurtkastje wordt genoemd. Het kastje is geplaatst aan de zijde van de Loenerschepersweg, voor buurtbewoners die wat minder te besteden hebben. Zij kunnen hier levensmiddelen ophalen.

Buurtbewoners en anderen die iets kunnen missen, kunnen hier juist producten achterlaten. Dit kunnen producten zijn als blikgroenten, pasta, rijst en sauzen, maar ook persoonlijke hygiëneproducten, zoals tandpasta, zeep en shampoo. De producten dienen wel goed en ongebruikt te zijn.

Het Buurtkastje vormt niet alleen een manier om voedselverspilling tegen te gaan, maar helpt ook mensen die het minder breed hebben. Het thema is: ‘pak wat je nodig hebt en geef wat je missen kan’.

Het kastje is gemaakt door Rutger van Binsbergen en zijn dochtertje Julia. De kinderen van zondagschool See You Again zijn actief betrokken bij dit initiatief en zullen ook helpen bij het op orde houden van het Buurtkastje. Zij zullen de houdbaarheid van de producten in de gaten houden.

Foto: Martien Kobussen