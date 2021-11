Buurtbewoners opnieuw in actie voor veiligere Oranjeweg Rheden

RHEDEN – Buurtbewoners Olivier Mareschal en Ron Baars blijven aandacht vragen voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de Oranjeweg in Rheden. Er wordt naar hun beleving te vaak te hard gereden. Acties in het verleden hebben niets opgeleverd, maar toch geven ze de moed niet op. Met bordjes herinneren ze de automobilist nog maar eens op de maximum snelheid van 50 kilometer per uur.

Al in 2011 gingen Mareschal en Baars met een handtekeningenactie langs de deuren. Maar liefst 1700 buurtbewoners tekenden de petitie, die zij aan toenmalig verkeerswethouder Hans Elsenaar overhandigden. Hierop besloot de gemeente Rheden snelheidsmetingen te laten uitvoeren, waaruit bleek dat er niet buitensporig veel te hard werd gereden op de Oranjeweg. Er werden dus geen snelheidsbeperkende maatregelen genomen.

De Oranjeweg is een gebiedsontsluitingsweg waar 50 kilometer per uur de maximale snelheid is. De hulpdiensten moeten hier ongehinderd gebruik van kunnen maken. “De gemeente zegt dat daarom verkeersdrempels geen optie zijn. Het verkeer moet via de Oranjeweg zo snel mogelijk het dorp uit kunnen. Dat laat zien dat de gemeente niets om verkeersveiligheid geeft”, aldus Mareschal. “Maar kijk dan naar een andere methode om ervoor te zorgen dat het verkeer niet harder kan rijden dan toegestaan.” Mareschal denkt bijvoorbeeld aan het verbreden van de fietsstroken, zodat fietsers meer ruimte krijgen en de rijbaan smaller wordt.

Dat er iets moet gebeuren, staat voor Mareschal als een paal boven water. “Er wordt echt veel te hard gereden, vooral in de avonduren.” Een rondje Google levert hem een lijst aan nieuwsartikelen op die in het verleden zijn geschreven over de onveilige situatie en ongelukken die er zijn gebeurd. “Persoonlijk heb ik gelukkig nog geen ongevallen meegemaakt, maar ik heb wel gezien dat een kat werd doodgereden bij het oversteken. En tijdens de handtekeningenactie in 2011 glipte een hond het huis uit waar ik had aangebeld. Ook die is doodgereden.”

Vorige week hebben Mareschal en Baars de lantaarnpalen beplakt met 50-kilometer verkeersborden. Ze zoeken de media op en zijn daarnaast op zoek naar mensen die voor de camera hun verhaal willen doen voor een film op YouTube. De twee willen aandacht vragen voor de situatie, al hebben ze nog weinig hoop op een reactie van de gemeente. “We doen ons best en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Mensen die hun verhaal willen vertellen, kunnen contact opnemen via oliviermareschal026@gmail.com of ronbaars@live.nl.

Foto: Ron Baars