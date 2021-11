Business & Shopping: Kerstshoppen bij de Heeren van Rheden

RHEDEN – Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november, kunnen liefhebbers van Kerst hun hart ophalen bij de Heeren van Rheden in de Groenestraat. De winkel op het gebied van landelijk en industrieel wonen, heeft het assortiment nu aangevuld met heel veel kerstaccessoires. Er is de afgelopen weken heel wat werk verricht om er een mooi weekend van te maken.

“Van kerstballen tot verlichting, van kerstbomen tot kerstengeltjes, om eerlijk te zijn hebben we nu te veel op om te noemen”, vertelt eigenaar Maurice. We hebben gewerkt vanuit het thema ‘Christmas with a heart’. Dit thema slaat enerzijds op het klassieke rood-wit dat je veel ziet met Kerst, maar heeft ook een koppeling met de coronapandemie. Sinds vorig jaar zijn verdraagzaamheid, respect hebben voor je medemens en er voor elkaar zijn belangrijker dan ooit. We denken dat dit met kerst extra versterkt wordt en versterkt moet worden.”

Het kerstseizoen wordt bij de Heeren van Rheden traditioneel geopend met een feestelijke weekend, waarin groots wordt uitgepakt – dit jaar alles uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Er is voor iedereen een hapje en drankje, klanten maken in de loterij kans op mooie prijzen en wie voor 25 euro besteedt, krijgt een extra cadeau. Speciaal voor dit weekend hebben de Heeren van Rheden op vrijdag 5 november een koopavond op het programma staan, zodat iedereen in de gelegenheid is de winkel in Rheden te bezoeken. Maurice en Harm verwelkomen iedereen graag aan de Groenestraat om hun kerstwinkel te presenteren. “Tot ziens op 5, 6 of 7 november!”

De Heeren van Rheden is te vinden aan de Groenestraat 47 in Rheden. Het laatste nieuws is te volgen via Facebook en Instagram.

www.deheerenvanrheden.nl